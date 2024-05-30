В ярком наряде цвета фуксии: Селена Гомес появилась на съемках в наряде за 450 евро

В США, в городе Нью-Йорке, продолжается работа над четвертым сезоном комедийно-детективного сериала "Убийства в одном здании" от Hulu. Некоторые сцены сериала снимаются на улице, поэтому главные герои регулярно попадают под прицел папарацци.

Одной из звезд этого сериала является актриса и певица Селена Гомес, и во время работы ее подловили в ярком наряде. На знаменитости было платье цвета фуксии от бренда Rebecca Vallance с декором из тюля, объемными рукавами и открытой спиной.

Стоимость такого наряда сейчас составляет 449 евро, а согласно сайту бренда, оно вдохновленное гламурными персонажами Нью-Йорка 1970-х годов.

Платье Селены Гомес

Дополнила Селена этот лук золотыми серьгами, высокой прической-пучком, солнцезащитными очками от Linda Farrow, а также гламурными золотистыми туфлями с бантами.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Вероятно, в новом сезоне этого популярного шоу мы увидим много интересного и неожиданного, ведь также под прицел папарацци в тот день попала еще одна актриса - Мерил Стрип. Она присоединилась к актерскому составу "Убийства в одном здании" в третьем сезоне.

Читайте также:

Съемки сериала "Убийства в одном здании" (16 фото)