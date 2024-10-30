В ярком наряде цвета морковки: супермодель Хайди Клум под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Она выбрала для своего выхода на публику оригинальный костюм, который скрасил серый нью-йоркский день.

51-летняя немецкая супермодель Хайди Клум прогулялась по улице в Нью-Йорке. Она уже во всю готовится к Хэллоуину, поэтому прибыла в этот город, где состоится ее грандиозная звездная вечеринка.

Звезду заметили, когда она шла на фотосессию в Эмпайр-стейт-билдинг. Хайди была одета ярко и эффектно, ведь выбрала для мероприятия оригинальный костюм цвета морковки. Он включал жакет с огромными рукавами-буфами и прямые классические штаны. Этот наряд Клум дополнила черной водолазкой, золотыми серьгами, а также гламурными аксессуарами - маленькой квадратной сумкой со стразами и туфлями на каблуках.

Также она сделала яркий макияж, укладку с легкими локонами и любимый длинный красный маникюр.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

Фотосессия состоялась в преддверии Хэллоуину и ежегодно на этот праздник модель придумывает "сумасшедшие" костюмы. Что придумала она в этот раз пока что остается загадкой, но нет сомнений, что ее костюм будет особенным и креативным.

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