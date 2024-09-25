В ярком наряде и кедах от Dolce & Gabbana: Ярослава Магучих похвасталась стильным луком на отдыхе

Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр-2024 в красивом образе от итальянского Дома моды поужинала на пирсе.

Ярослава Магучих поделилась в Instagram новыми фотографиями с отдыха в теплых краях. Она также рассказала, чем там занималась.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

На фото, сделанных на пирсе, спортсменка продемонстрировала стильный яркий образ от бренда Dolce & Gabbana. Ярослава предстала в костюме с разноцветным принтом, состоявшим из топа и длинной свободной юбки.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Наряд она скомбинировала с яркими кедами.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

Магучих распустила волосы и была без макияжа на лице. Она выглядела мило и красиво.

Ярослава Магучих/Instagram Ярославы Магучих

"На отдыхе мы:

много ели

ели очень-очень много

не вылезали из воды и наносили 3 слоя spf

учили румбу и зумбу

попробовали все водные развлечения

выгуливали все 12 луков, которые весь соревновательный сезон ждали своего звездного времени — и даже выходили на разминку, потому что спорт вдохновляет, а затем сели в самолет и вернулись в осень", — написала спортсменка в посте.

Напомним, ранее Ярослава Магучих выложила снимки, на которых продемонстрировала аутфит в белом платье с кружевом и панамке.

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