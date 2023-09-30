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В ярком наряде и с сине-желтой серьгой из перьев: красивый образ Екатерины Бужинской

В ярком наряде и с сине-желтой серьгой из перьев: красивый образ Екатерины Бужинской

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
1 мин
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В ярком наряде и с сине-желтой серьгой из перьев: красивый образ Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская/Facebook Екатерины Бужинской

Певица порадовала фолловеров новой фотографией.

Екатерина Бужинская любит показывать подписчикам свои роскошные луки. Вот и в этот раз звезда поделилась в Instagram новым красивым снимком, на котором предстала в ярком аутфите.

Певица позировала в желтом наряде с блестками. У нее была прическа с локонами и насыщенный макияж глаз. Образ Екатерина дополнила большой сине-желтой моно-серьгой из перьев, которая придала ее луку эффектности.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, ранее Екатерина Бужинская роскошным красным платьем с декольте и рюшами подчеркнула сексуальную фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
217
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