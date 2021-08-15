В ярком наряде: красивая Миранда Керр позировала на кушетке

Она выбрала идеальный наряд для жаркого дня.

Миранда Керр, которая прославилась когда-то своей работой в Victoria’s Secret, а потом не долгим браком с актером Орландо Блумом, модельной карьерой сейчас практически не занимается, а занимается бизнесом и тремя детьми.

Также девушка регулярно постит новые фото в соцсети и хвастается своими образами. На одном из последних кадров в Instagram Миранда позировала на кушетке в саду своего дома, при этом одета она была в ромпер от бренда Frankies, который также любит коллега Миранды, модель Жизель Оливейра. Образ Керр дополнила серьгами от бренда Anita Ko и Браслет Mcs.

Читайте также: С кудрявой челкой и в платье с коровами: Миранда Керр на Неделе моды в Милане

Миранда Керр и Эван Шпигель в Перу (10 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку