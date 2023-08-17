В ярком наряде с баской: актрису Джессику Альбу сфотографировали папарацци

Она надела под этот наряд туфли в тон от бренда, который прославил сериал "Секс в большом городе".

Актриса Джессика Альба продемонстрировала свой хороший вкус и точеную фигуру, когда ее заметили папарацци в центре Нью-Йорка. На знаменитости был очень яркий наряд от бренда Altuzarra.

На первый взгляд может показаться, что это платье, но на самом деле на Джессике был комплект из топа с баской, опущенной линий плеча и складками, который она сочетала с юбкой длины миди от этого же бренда.

Также в этот образ Альба добавила сумку с короткой ручкой и трендовые мюли с острым мысом и пряжкой от культового обувного бренда Manolo Blahnik. Волосы она уложила в легкие волны и сделала макияж.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Общая стоимость наряда звезды составляет почти 3 тысячи евро.

Наряд Джессики Альбы

Наряд Джессики Альбы

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