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В ярком наряде с баской: актрису Джессику Альбу сфотографировали папарацци

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1055
Время на прочтение
1 мин
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В ярком наряде с баской: актрису Джессику Альбу сфотографировали папарацци

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Она надела под этот наряд туфли в тон от бренда, который прославил сериал "Секс в большом городе".

Актриса Джессика Альба продемонстрировала свой хороший вкус и точеную фигуру, когда ее заметили папарацци в центре Нью-Йорка. На знаменитости был очень яркий наряд от бренда Altuzarra.

На первый взгляд может показаться, что это платье, но на самом деле на Джессике был комплект из топа с баской, опущенной линий плеча и складками, который она сочетала с юбкой длины миди от этого же бренда.

Также в этот образ Альба добавила сумку с короткой ручкой и трендовые мюли с острым мысом и пряжкой от культового обувного бренда Manolo Blahnik. Волосы она уложила в легкие волны и сделала макияж.

Джессика Альба / © Getty Images
Джессика Альба / Фото: Getty Images

Общая стоимость наряда звезды составляет почти 3 тысячи евро.

Наряд Джессики Альбы / ©
Наряд Джессики Альбы
Наряд Джессики Альбы / ©
Наряд Джессики Альбы

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Дата публикации
Просмотры
1055
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