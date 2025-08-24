- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 1 мин
В ярком образе и с детьми: певицу Сиару запечатлели во время прогулки
Певица Сиара попала под прицел уличных фотографов во время прогулки с детьми в Нью-Йорке.
Певица была одета в яркую оранжевую футболку со своим изображением на ней, а также штаны-клеш и обута в ботинки такого же цвета. В тон лука Сиара надела солнцезащитные очки. Звезда распустила длинные белокурые волосы, надела массивную цепь на шею и часы на запястье. За руки певица вела своих старших детей — сына Фьючера и дочь Сиенну. Все трое были в прекрасном настроении и улыбались.
Напомним, несколькими днями ранее звезду также запечатлели на прогулке. Многодетная мать тогда прогуливалась по району Сохо в темно-синем коротком джемпере и широких голубых джинсах, которые надела в сочетании с остроносыми туфлями на каблуках.