Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
54
Время на прочтение
1 мин

В ярком образе и с детьми: певицу Сиару запечатлели во время прогулки

Певица Сиара попала под прицел уличных фотографов во время прогулки с детьми в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Сиара с детьми

Сиара с детьми / © Getty Images

Певица была одета в яркую оранжевую футболку со своим изображением на ней, а также штаны-клеш и обута в ботинки такого же цвета. В тон лука Сиара надела солнцезащитные очки. Звезда распустила длинные белокурые волосы, надела массивную цепь на шею и часы на запястье. За руки певица вела своих старших детей — сына Фьючера и дочь Сиенну. Все трое были в прекрасном настроении и улыбались.

Сиара с детьми — сыном Фьючером и дочерью Сиенной / © Getty Images

Сиара с детьми — сыном Фьючером и дочерью Сиенной / © Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее звезду также запечатлели на прогулке. Многодетная мать тогда прогуливалась по району Сохо в темно-синем коротком джемпере и широких голубых джинсах, которые надела в сочетании с остроносыми туфлями на каблуках.

Сиара / © Getty Images

Сиара / © Getty Images

