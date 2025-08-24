В ярком образе и с детьми: певицу Сиару запечатлели во время прогулки

Сиара с детьми / © Getty Images

Реклама

Певица была одета в яркую оранжевую футболку со своим изображением на ней, а также штаны-клеш и обута в ботинки такого же цвета. В тон лука Сиара надела солнцезащитные очки. Звезда распустила длинные белокурые волосы, надела массивную цепь на шею и часы на запястье. За руки певица вела своих старших детей — сына Фьючера и дочь Сиенну. Все трое были в прекрасном настроении и улыбались.

Сиара с детьми — сыном Фьючером и дочерью Сиенной / © Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее звезду также запечатлели на прогулке. Многодетная мать тогда прогуливалась по району Сохо в темно-синем коротком джемпере и широких голубых джинсах, которые надела в сочетании с остроносыми туфлями на каблуках.