В ярком пальто с геометрическим орнаментом: американская певица в объективах папарацци

Американская певица Brandy попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Девушка выглядела стильно и ярко.

На ней было разноцветное пальто с геометрическим орнаментом и голубым кудрявым эко-мехом на воротнике и манжетах. Подпоясалась звезда таким же поясом.

Brandy / Фото: Getty Images

Под верхней одеждой на Brandy была голубая укороченная водолазка и светлые брюки-клеш. Свой лук она дополнила остроносыми туфлями. Артистка сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж, длинный нюдовый маникюр и украсила уши серьгами в виде больших сердечек.

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