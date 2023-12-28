В ярком пальто с геометрическим орнаментом: американская певица в объективах папарацци

Brandy продемонстрировала стильный вариант лука.
Американская певица Brandy попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Девушка выглядела стильно и ярко.
На ней было разноцветное пальто с геометрическим орнаментом и голубым кудрявым эко-мехом на воротнике и манжетах. Подпоясалась звезда таким же поясом.
Под верхней одеждой на Brandy была голубая укороченная водолазка и светлые брюки-клеш. Свой лук она дополнила остроносыми туфлями. Артистка сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж, длинный нюдовый маникюр и украсила уши серьгами в виде больших сердечек.
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