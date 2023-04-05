В ярком плаще и мюлях: эффектную Софию Вергару запечатлели по пути на работу

София Вергара попала под прицел фотографов, когда снова направлялась на съемки проекта America's Got Talent. Восемнадцатый сезон шоу сейчас снимают в Пасадене.

50-летняя София продемонстрировала два разных образа. Она была в неоновом ярком плаще, укороченных светло-голубых джинсах и пудровых мюлях на каблуках. В руках держала любимую сумку от Christian Dior.

Вергара распустила свои длинные прямые волосы и расчесала их по пробору. Сделала макияж и надела большие солнцезащитные очки в леопардовой оправе. На пальце у нее сверкало обручальное кольцо с бриллиантов, а ногти были накрашены светлым лаком.

София Вергара / Фото: Getty Images

Также София Вергара продемонстрировала другой образ в корсете, расшитом камнями, и синих широких брюках с высокой талией. На ней тогда были другие солнцезащитные очки в принтованной оправе, на запястье было несколько браслетов и на пальце сверкало кольцо.

София Вергара / Фото: Getty Images

В прошлый раз на съемки Вергара приехала в черном платье-миди с цветочным принтом, поверх которого набросила бежевый тренч, и подобрала ему в тон босоножки на платформе и высоких каблуках.

София Вергара / Фото: Getty Images

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