В ярком платье и бриллиантовых серьгах: эффектная Lizzo произнесла на церемонии "Эмми" волнующую речь

Среди гостей и номинантов "Эмми" была и эпатажная 34-летняя рэп-исполнительница Lizzo. Для церемонии звезда выбрала очень красивое пышное платье от бренда Giambattista Valli с ассиметричной многослойной юбкой, которая спереди была короткой, а сзади имела длинный шлейф.

Lizzo / Фото: Associated Press

Также пышными и расклешенными были рукава наряда. Дополнила образ Lizzo бриллиантовыми серьгами, высоким пучкой, длинным ярким маникюром и ненавязчивым макияжем.

Свою "Эмми" Lizzo получила в номинации "Лучшая конкурсная реалити-программа" за ее шоу Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls. Этот реалити-сериал был номинирован в шести номинациях. Шоу рассказывает о том, как 13 женщин соревнуются за право стать танцовщицей певицы Lizzo, которая также ведет шоу.

Lizzo / Фото: Associated Press

Lizzo / Фото: Associated Press

Когда Lizzo вышла на сцену за своей наградой она немного расчувствовалась и прослезилась. Певица произнесла со сцены трогательную речь, которая заставила зал аплодировать.

"Трофей красивый, но я переживаю за тех людей, которые со мной на сцене. Истории, которыми они поделились, не настолько уникальны, чтобы просто не попасть на платформу. Давайте рассказывать больше историй", - сказала она. "Когда я была маленькой девочкой, все, чего я хотела, - это видеть себя в СМИ. Кто-то толстого, как я, черного, как я, красивого, как я. Если бы я могла вернуться и что-то сказать маленькой Lizzo, я бы сказала, что ты увидишь этого человека, но, с*ка, это должна быть ты. Это для моих больших девочек".

