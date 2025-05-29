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- Шоу-бизнес
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В ярком платье и черных босоножках: Скарлетт Йоханссон пришла на премьеру нового фильма
Скарлетт Йоханссон появилась на премьере фильма в Нью-Йорке, в котором сыграла одну из главных ролей.
Актриса блистала на премьере фильма «Финикийский план» Уэса Андерсона, премьера состоялась в мае 2025 года на Каннском кинофестивале.
В джазовом зале Линкольн-центра Скарлетт Йоханссон появилась в ярком платье без бретелей, со струящимся подолом и драпировкой на талии.
У нее на шее было золотое колье с двумя крупными камнями, в ушах несколько разных серьги, также Скарлетт сделала красивый вечерний макияж глаз, подчеркнув глаза и губы, и надела несколько колец на пальцы, в том числе и свою обручальное. Светлые волосы актрисы были распущены и уложены красивыми локонами назад. Обута звезда была в черные босоножки на каблуках.
Напомним, недавно мы показывали, как Йоханссон в образе от Prada позировала на фотоколле в Каннах.