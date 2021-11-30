В ярком платье и на шпильках: Кристен Стюарт получила награду за фильм "Спенсер"

В ярком платье и на шпильках: Кристен Стюарт получила награду за фильм "Спенсер"

Кристен Стюарт и режиссер фильма "Спенсер", где актриса сыграла главную роль - принцессу Диану – посетили церемонию вручения премий Gotham Awards 2021.

Церемония, проведенная Институтом кино и медиа Готэма, прошла в Нью-Йорке. Премии вручают независимым фильмам, на создание которых было потрачено небольшую сумму денег. 31-летняя Стюарт удостоилась награды Performer Tribute за роль принцессы Дианы в признанном критиками фильме "Спенсер", а ее коллега Джулианна Мур вручала Кристен награду на сцене.

Кристен Стюарт / Associated Press

Также на дорожку вышел режиссер фильма Пабло Ларраин.

Пабло Ларраин и Кристен Стюарт / Associated Press

Кристен Стюарт приехала на мероприятие в алом платье-бандо от бренда August Getty Atelier и ярких босоножках в тон. Волосы актрисы были собраны в высокий и немного растрепанный пучок, а на веках были насыщенные черные стрелки. На руках звезды были хорошо видны ее татуировки.

Кристен Стюарт / Associated Press

Джулианна Мур была в аутфите от Saint Laurent, а Дакота Джонсон в черном платье Schiaparelli.

Кристен Стюарт, Джулианна Мур и Дакота Джонсон / Getty Images

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