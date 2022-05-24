В ярком платье и с флажком Украины в руках: модель Алина Байкова демонстрирует поддержку родной стране в Каннах

В ярком платье и с флажком Украины в руках: модель Алина Байкова демонстрирует поддержку родной стране в Каннах

Украинская модель Алина Байкова – родом из Кропивницкого – но давно живет в Америке. Во время войны девушка активно помогает Украине и делает все, чтобы в мировом информационном пространстве о нашей стране говорили как можно больше.

Вчера Алина посетила Каннский кинофестиваль. Модель вышла на красную дорожку перед премьерным показом фильма "Решение уйти". Одета Алина была в розовое мини-платье с пышным шлейфом от ливанского бренда AZZI & OSTA.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

На груди у модели была пришпилена ленточка в цветах украинского флага в знак поддержки Украины. Также в руках Байкова держала маленький украинский флажок.

Алина Байкова / Фото: Associated Press

В Instagram Stories Алина демонстрировала еще один образ, который она надела для фотосессии. К белому пиджаку и очкам с белой оправой девушка подобрала украшение-чокер в желто-голубых цветах, символизирующих также флаг Украины.

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Напомним, ранее мы писали, что Байкова встречалась в Нью-Йорке с мэром города, где обсуждали помощь украинцам, которые хотят выехать в США. В тот день на модели был голубой жакет от украинского бренда GASANOVA.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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