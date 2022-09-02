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В ярком платье и с макияжем смоки-айс: Хиллари Клинтон на церемонии в Венеции

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В ярком платье и с макияжем смоки-айс: Хиллари Клинтон на церемонии в Венеции

Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

Экс-первая леди США и бывший государственная секретарь страны посетила мероприятие в красочном наряде.

Хиллари Клинтон приняла участие в церемонии вручения наград DVF 2022, состоявшейся в рамках Венецианского международного кинофестиваля. Там она выступила с речью.

Экс-первая леди для своего образа выбрала разноцветное платье с принтом и на пуговицах. Кстати, Клинтон очень идут яркие цвета.

Хиллари Клинтон / © Getty Images
Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила золотой цепочкой, серьгами, кольцом, часами и черной сумкой.

Хиллари нанесли красивый макияж смоки-айс, который сделал ее взгляд выразительным и привлекательным.

Хиллари Клинтон / © Getty Images
Хиллари Клинтон / Фото: Getty Images

Напомним, Клинтон побывала на красной дорожке кинофестиваля. Там она предстала в нежно-голубом свободном платье макси в белый горошек и с цветочной вышивкой с пайетками и бисером в зоне декольте.

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Дата публикации
Просмотры
493
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