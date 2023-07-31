В ярком платье и с сумочкой-телефоном: американская звезда реалити в стильном аутфите сходила на вечеринку

Мама двоих детей Челси Лазкани для своих выходов всегда выбирает эффектные образы.

Звезда пятого сезона американского реалити-шоу для Netflix – Selling Sunset – Челси Лазкани попала в объектив папарацци в Лос-Анджелесе. Она шла на вечеринку по случаю дня рождения актрисы Кейт Бекинсейл, состоявшейся в ресторане Limitless.

Челси выглядела ярко. Она была одета в разноцветное платье миди интересного рельефа, с американской проемом и пикантным декольте. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Челси Лазкани / Фото: Getty Images

На плече у Лазкани висела гламурная розовая сумочка в виде трубки телефона, инкрустированного стразами. Платье звезда реалити скомбинировала с атласными босоножками на высокой платформе и каблуках.

Челси сделала укладку с локонами, макияж с тенями молочного оттенка и французский маникюр с акцентным розовым цветом. В ушах у нее были элегантные серьги с розовыми розами, а на руке – бриллиантовое кольцо.

Напомним, вечеринку посетила также британская ведущая Хлоя Симс, сиявшая в элегантном черном платье макси с сексуальным декольте и разрезом.

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