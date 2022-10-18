В ярком платье и серьгах: невероятно красивая Джулия Робертс на премьере романтической комедии

Актриса отдала предпочтение самому модному оттенку этого года.
Джулия Роберст посетила премьеру романтической комедии "Билет в Рай" в Лос-Анджелесе, где сыграла вместе с Джорджем Клуни. Показ состоялся в кинотеатре Regency Village.
Перед камерами знаменитость появилась в ярком длинном платье с рукавами до локтя от бренда Greta Constantine. Однотонное платье было выполнено в модном розовом цвете, который в этом году очень часто стал встречаться на красных дорожках, а украшало его глубокое декольте.
Образ дополнили прическа, довольно лаконичный макияж и маникюр в темном оттенке. Особое внимание также хочется обратить на оригинальные серьги Джулии, ведь они были очень крупными и идеально сочетались с ее платьем.
Компанию на красной дорожке актрисе составил ее коллега по фильму - Джордж Клуни, надевший серый костюм и белую рубашку.
А вот несколькими днями ранние актриса позировала в черном платье в сочетании с белой рубашкой на гала-вечере в Музее киноакадемии. Наряд у нее в тот вечер был от Thom Browne.
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