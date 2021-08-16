В ярком платье и шляпе: Николь Шерзингер запечатлели по пути на вечеринку

В ярком платье и шляпе: Николь Шерзингер запечатлели по пути на вечеринку

Певица Николь Шерзингер попала под прицел репортеров на улицах Лос-Анджелеса.

В воскресенье Николь Шерзингер продемонстрировала эффектный образ в струящемся платье с принтом пейсли, приехав на мероприятие Дженнифер Кляйн, посвященное Дню индульгенции в Брентвуде.

43-летняя участница Pussycat Dolls была замечена с широкой улыбкой, когда вышла из частного автомобиля и направилась на мероприятие. Николь надела яркое платье с рукавами, украшенное красивыми узорами пейсли и цветочным принтом и с достаточно глубоким декольте. Яркий лук певица дополнила маленькой черной сумкой на металлическом ремешке и белыми босоножками на платформе из веревки. Также на голове у артистки была широкополая шляпа, а на лице – солнцезащитные очки. Маникюр и педикюр Николь был выполнен в одинаковом темно-бордовом цвете, а губы были накрашены ярким блеском.

Николь Шерзингер / Getty Images

Известно, что вечеринку, которую ежегодно устраивает продюсер Дженнифер Кляйн, также посетила певица Дженнифер Лопес, которую в этот день также запечатлели фотографы.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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Образы Николь Шерзингер (15 фото)

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