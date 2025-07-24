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- Шоу-бизнес
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В ярком платье и украшениях от своего бренда: Джессика Симпсон появилась в Нью-Йорке
Певицу сфотографировали папарацци.
45-летняя Джессика Симпсон, поп-звезда 2000-х, которая похудела на 45 килограммов, появилась на публике в Нью-Йорке. Певицу заметили, когда она шла на интервью на шоу Today, которое выходит на американском канале NBC. Там она рассказала о своем новом альбоме, а также немного о разводе.
Для появления на телевидении она надела яркий наряд — длинное летнее платье от Moschino в крупный цветочный принт, которое носила в сочетании с «металлической» сумкой-хобо от Rabanne. Дополняли образ звезды украшения с топазами от ее собственного бренда Jessica Simpson.
Затем певица вышла на сцену в рамках концертной серии Citi Concert Series в Рокфеллер-Плаза, исполнив попурри из своих хитов I Think I’m in Love и With You.
Симпсон переоделась, но выглядела не менее эффектно и оригинально, ведь на ней было длинное платье пудрового оттенка украшенное перьями и шнуровкой, а также накидка из длинных блестящих пайеток.
Гламура образу добавляли длинный и креативный маникюр, укладка с легкими локонами, а также массивные украшения.