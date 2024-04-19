В ярком платье, которое украшал теннисный мяч: Зендея опять выбрала необычный тематический наряд

Такой наряд она выбрала, чтобы привлечь внимание, и у нее это получилось.
В честь выхода фильма "Претенденты", Зендея, которая сыграла в этой картине одну из главных ролей, посетила вечеринку в Лос-Анджелесе. Для этого мероприятия ее персональный стилист Лоу Роут опять подобрал тематический наряд.
На девушке было длинное платье от бренда Celia Kritharioti, которое она надела в сочетании с лаконичными украшениями от Bulgari jewelry. Платье было приталенным, имело халтер и открытую спину. Спереди его украшали складки ткани на животе, очень глубокое декольте до пупка, а также разрез на юбке.
Главной фишкой лука, которая намекала на тематику фильма, стал теннисный мяч на животе.
Подобный трюк с теннисным мячом она проделывает не впервые. Ранее Зендея посетила фотоколл в туфлях, на каблуках которых тоже были прикреплены мячи.
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