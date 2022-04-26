В ярком платье от украинского бренда: Мэй Маск посетила премьеру сериала в Нью-Йорке

В ярком платье от украинского бренда: Мэй Маск посетила премьеру сериала в Нью-Йорке

Пока вчера Илон Маск покупал Twitter, его 74-летняя мать Мэй посетила премьеру мини-сериала "Предложение", который расскажет о съемках криминальной драмы 1972 года "Крестный отец".

На мероприятие, которое проходило в Нью-Йорке, знаменитость пришла в эффектном красном платье выше колен, которое сочетала с ботинками на шнуровке и плотными черными колготами. Автором этого платья является украинский бренд GASANOVA.

Компанию на премьере знаменитости составила украинская модель Алина Байкова, которая живет в Нью-Йорке. Девушка сейчас тоже активно поддерживает родину, собирает деньги, рассказывает о войне в интервью и носит на одежде сине-желтую ленту.

Мэй Маск и Алина Байкова / Instagram Алины Байковой

Это уже не первый раз, когда Мэй Маск надевает образы от украинских дизайнеров, а с началом полномасштабной войны в Украине знаменитость и вовсе практически для всех своих светских выходов стала выбирать именно украинские бренды. Таким образом она помогает рассказывать миру об наших талантливых дизайнерах и поддерживать Украину.

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