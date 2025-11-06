ТСН в социальных сетях

144
1 мин

В ярком платье с объемными оборками: Элизабет Олсен посетила премьеру ромкома

Верх ее наряда был очень необычно оформлен и даже немного напоминал фартук из прошлого.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Элизабет Олсен

Элизабет Олсен / © Associated Press

Младшая сестра близняшек Эшли и Мэри-Кейт Олсен — Элизабет Олсен — посетила специальный показ фильма «Вечность», в котором исполнила главную роль. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе в одном из кинотеатров.

Элизабет Олсен / © Associated Press

Элизабет Олсен / © Associated Press

Перед камерами актриса появилась оригинальном образе, платье девушки привлекло внимание из-за насыщенно-красного оттенка и необычного дизайна.

Элизабет надела платье от Miu Miu с объемными рукавами-оборками и приталенным силуэтом. Юбка была длины миди, что позволяло рассмотреть также красные туфли Олсен на каблуках и с открытой пяткой.

Образ актрисы также дополнили лаконичная укладка, нюдовый макияж, а также украшения.

Элизабет Олсен / © Associated Press

Элизабет Олсен / © Associated Press

«Вечность» — будущий американский фильм в жанре романтической комедии. По сюжету, главная героиня Джоан, роль которой исполнила Элизабет, умирает. После смерти у каждого есть неделя, чтобы выбрать, где и с кем провести вечность. Для Джоан, это сложно ведь она должна выбрать между Ларри и Люком — своей первой любовью, погибшей на войне, и мужчиной, с которым она построила свою жизнь.

