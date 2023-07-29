В ярком платье с разрезом до бедра: Эмили Ратажковски выбрала смелый лук для прогулки с собакой

32-летняя модель снова попала под прицел фотографов во время прогулки с собакой.

Эмили Ратажковски продемонстрировала свою подтянутую фигуру в обтягивающем красном платье с очень пикантным разрезом до бедра во время прогулки по Нью-Йорку со своим псом Коломбо.

Платье Эмили сочетала с кроссовками New Balance и черной сумкой Miu Miu. Также у нее на шее была золотая цепь, а на лице большие черные солнцезащитные очки. Рыжие волосы Ратажковски распустила и расчесала ао пробору.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее модель была замечена на прогулке с собакой в других образах. Папарацци знают, где живет и, где гуляет со своим псом Ратажковски и постоянно караулят возле ее дома, чтобы сделать свежие кадры. Эмили «играет в эту игру» и каждый новых раз демонстрирует какой-то новый лук.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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