Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
- 61
Время на прочтение
1 мин
В ярком платье с разрезом и оригинальным колье на шее: роскошная Аманда Сейфрид на премьере "Служанки"
Актриса выбрала очень необычную драгоценность для выхода в свет.
Американская актриса приковала к себе внимание фотографов, когда появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Звезда посетила премьеру фильма «Служанка» в котором вместе с Сидни Суини сыграла главную роль.
На мероприятие актриса пришла в блестящем красном платье от бренда Monse из коллекции Pre-Fall 2026, которое было полностью разбито мелким продолговатым бисером. Бретелек у наряда не было, а украшали его складки ткани и бант на бедрах. Также у платья был разрез на юбке, который добавлял образу «изюминку» эффективности.
Аманда носила свой наряд в сочетании с золотыми босоножками на каблуках и потрясающим колье от известного ювелирного бренда Tiffany & Co. из платины и 18-каратного золота в виде двух рыб, которые держат камень.
Это украшение Аманды напомнило одну из самых известных брошей Элизабет Тейлор. Украшение было создано французским ювелиром Жаном Мишелем Шлюмберже для Tiffany & Co. Ричард Бертон подарил Элизабет Тейлор эту изысканную брошь к премьере его фильма «Ночь игуаны».