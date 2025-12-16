В ярком платье с разрезом и оригинальным колье на шее: роскошная Аманда Сейфрид на премьере "Служанки"

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Реклама

Американская актриса приковала к себе внимание фотографов, когда появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Звезда посетила премьеру фильма «Служанка» в котором вместе с Сидни Суини сыграла главную роль.

На мероприятие актриса пришла в блестящем красном платье от бренда Monse из коллекции Pre-Fall 2026, которое было полностью разбито мелким продолговатым бисером. Бретелек у наряда не было, а украшали его складки ткани и бант на бедрах. Также у платья был разрез на юбке, который добавлял образу «изюминку» эффективности.

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда носила свой наряд в сочетании с золотыми босоножками на каблуках и потрясающим колье от известного ювелирного бренда Tiffany & Co. из платины и 18-каратного золота в виде двух рыб, которые держат камень.

Реклама

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Аманда Сейфрид / © Associated Press

Это украшение Аманды напомнило одну из самых известных брошей Элизабет Тейлор. Украшение было создано французским ювелиром Жаном Мишелем Шлюмберже для Tiffany & Co. Ричард Бертон подарил Элизабет Тейлор эту изысканную брошь к премьере его фильма «Ночь игуаны».

Брошь Элизабет Тейлор / © Associated Press