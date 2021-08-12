В ярком платье с сексуальным декольте: Екатерина Бужинская в эффектном образе выступила на концерте

В ярком платье с сексуальным декольте: Екатерина Бужинская в эффектном образе выступила на концерте

Артистка похвасталась роскошным сценическим луком.

Екатерина Бужинская показала поклонникам в Instagram яркий и эффектный аутфит, в котором она выступила на концерте.

Певица много внимания уделяет своим сценическим образам, поэтому она всегда выглядит потрясающе.

На этот раз звезда надела кислотно-желтое платье макси с откровенным сексуальным декольте. Наряд она дополнила туфлями на высокой платформе и каблуке.

(чтобы посмотреть фото и видео, листайте вправо)

Екатерина сделала красивую прическу с хвостом, уложенным в локоны. На волосах и в ушах у нее было роскошное украшение с камнями. Насыщенный макияж с акцентом на розовой помаде завершил лук Бужинской.

Напомним, недавно артистка отдыхала с семьей в Греции, откуда делилась интересными снимками. Катя также продемонстрировала фигуру в стильных купальниках.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

Читайте также: Яркий family look: Екатерина Бужинская с детьми и мужем отдыхает на греческом пляже

Екатерина Бужинская на отдыхе в Греции (27 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку