В ярком платье с сексуальным декольте: Екатерина Бужинская в эффектном образе выступила на концерте

Артистка похвасталась роскошным сценическим луком.
Екатерина Бужинская показала поклонникам в Instagram яркий и эффектный аутфит, в котором она выступила на концерте.
Певица много внимания уделяет своим сценическим образам, поэтому она всегда выглядит потрясающе.
На этот раз звезда надела кислотно-желтое платье макси с откровенным сексуальным декольте. Наряд она дополнила туфлями на высокой платформе и каблуке.
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Екатерина сделала красивую прическу с хвостом, уложенным в локоны. На волосах и в ушах у нее было роскошное украшение с камнями. Насыщенный макияж с акцентом на розовой помаде завершил лук Бужинской.
Напомним, недавно артистка отдыхала с семьей в Греции, откуда делилась интересными снимками. Катя также продемонстрировала фигуру в стильных купальниках.
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