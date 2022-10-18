В ярком платье-водолазке и блейзере: Шарлиз Терон на светской церемонии в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе состоялась 29-я церемония ELLE Women in Hollywood Celebration. Среди гостей на красной дорожке мероприятия появилась голливудская актриса Шарлиз Терон.

47-летняя знаменитость приехала в Центр Гетти в Лос-Анджелесе в красном платье-водолазке и лосинах, поверх наряда накинула черный удлиненный блейзер.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Обута Шарлиз была в белые босоножки на устойчивых прозрачных каблуках. Сделала темный педикюр и светлый маникюр, макияж с акцентом на глаза и надела жемчужные серьги-пусеты.

Темные волосы актриса расчесала по пробору и собрала в низкий хвост.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Выглядела актриса очень ярко и уверенно позировала перед камерами фотографов. В прошлый ее публичный выход мы рассматривали образ в кожаных кюлотах и рубашке.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Читайте также: