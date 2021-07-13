В ярком полупрозрачном боди: Деми Роуз похвасталась большими ягодицами

Модель в сексуальной новинке продемонстрировала сексуальные формы.

Не долго поклонники Деми Роуз ждали ее новых снимков в Instagram. На этот раз модель примерила новинку от PrettyLittleThing, амбассадором которого она является.

Деми позировала перед камерой в слитном ярком боди с психоделическим принтом, сквозь которое просвечивалась ее пышная грудь.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

Снизу боди имело откровенный вырез. Деми выглядела в нем очень сексуально.

Роуз не упустила возможности продемонстрировать и свои большие ягодицы.

Деми Роуз / Instagram Деми Роуз

В прошлый раз модель показала свое обнаженное фото. Она без одежды занималась спортом.

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Откровенные образы Деми Роуз (36 фото)

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