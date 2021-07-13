В ярком полупрозрачном боди: Деми Роуз похвасталась большими ягодицами

Модель в сексуальной новинке продемонстрировала сексуальные формы.
Не долго поклонники Деми Роуз ждали ее новых снимков в Instagram. На этот раз модель примерила новинку от PrettyLittleThing, амбассадором которого она является.
Деми позировала перед камерой в слитном ярком боди с психоделическим принтом, сквозь которое просвечивалась ее пышная грудь.
Снизу боди имело откровенный вырез. Деми выглядела в нем очень сексуально.
Роуз не упустила возможности продемонстрировать и свои большие ягодицы.
В прошлый раз модель показала свое обнаженное фото. Она без одежды занималась спортом.
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