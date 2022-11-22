В ярком пуховике от украинского бренда: Эмили Ратажковски прогулялась с собакой

После развода с мужем Себастьяном Беар-Маклардом Эмили Ратажковски оставила у себя их общую собаку – пса Коломбо. На днях модель попала под прицел фотографов во время прогулки.

Ратажковски надела ярко-красный пуховик от украинского бренда IENKI IENKI, который появился в ее гардеробе еще в 2020 году. Похожий по фасону пуховик, но из новой коллекции на сайте бренда стоит более 54 тысяч гривен.

Пуховик ienki ienki / Фото: ienki-ienki.ua

К пуховику, под которым на модели была белая плюшевая кофта с капюшоном, Эмили подобрала синие брюки клеш и кроссовки New Balance. Звезда шла и разговаривала по телефону, а собаку вела на поводке.

Раньше Эмили Ратажковски часто выходила на прогулку с собакой и с мужем и сыном Сильвестром. Но сейчас, видимо, справится с большой собакой и коляской одной рукой, видимо, модели сложно. Или же она просто решила прогуляться в одиночестве.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Читайте также: