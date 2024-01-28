В ярком шарфе и с особой собакой на поводке: Наоми Уоттс под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Звезда культовых фильмов "Малхолланд Драйв" и "Звонок" - 55-летняя Наоми Уоттс - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла на прогулку со своим собакой. Актрису заметили в престижном районе Трайбека.

На Наоми было светлое пальто, которое она носила расстегнутым, простая футболка и кеды. Ярким акцентом этого лаконичного образа стал очень длинный шерстяной шарф в яркую полоску.

Также актриса собрала волосы в низкий хвост, надела большие солнцезащитные очки в темной оправе.

Наоми Уоттс / Фото: Getty Images

Маленький собачка Наоми шел послушно рядом на красном поводке. Это девочка и ее зовут Иззи и история ее появления в семьей актрисы довольно трогательная, поскольку собака ранее жила в приюте в Техасе. После ураганом Харви животных из приюта перевезли, чтобы освободить место для пострадавших животных и ними теперь опекалась организация Home For Good Dog Rescue и пыталась найти семью.

Помочь пристроить Иззи решили в шоу Live! with Kelly & Ryan. Бывший партнер Уоттс - актер Лив Шрайбер - принимал участие в этой программе и во время сьемок "усыновил" двух одинаковых собак. Одного питомца он взял себе, а второго Наоми и ихним общим сыновьям.

Спасенная малышка теперь очень часто появляется на снимках папарацци, когда актриса ее выгуливает, а также на нее странице в Instagram.

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