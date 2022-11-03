В ярком шелковом платье и с гламурным клатчем: Селена Гомес на премьере фильма

Селена Гомес решила надеть яркий наряд на премьеру документального фильма о себе "Селена Гомес: Мой разум и я". Показ состоялась в Лос-Анджелесе.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Шелковое платье певицы было на одном плече выполнено в виде банта, а другом - держалось на тонкой бретельке. Автор этого наряда бренд Rodarte, а вот его фасон немного напоминал платьев из 30-х годов.

Стоимость такого платья - 2300 долларов.

Образ девушка дополнила сверкающим квадратным клатчем Jimmy Choo, серьгами с разноцветными камнями от бренда David Webb и гламурными мюлями со стразами.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Столь яркий наряд девушка решила не утяжелять, поэтому ее прическа была очень лаконичной. Стилистом этого образа является Кейт Янг, которая также работает с Дженнифер Лоуренс, Марго Робби и Джулианной Мур.

А что касается фильма, то это новый документальный проект от Apple TV+. Он посвящен сложному психическому пути певицы, который она прошла за последние годы. Фильм охватывает шесть лет жизни Гомес, в нем будут показаны откровенные кадры из ее повседневной жизни, в деталях рассказано о времени, когда она находилась на вершине славы, а также раскрыты подробности нынешнего этапа ее карьеры.

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