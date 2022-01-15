В ярком свитере и лосинах: звезда Victoria’s Secret Сара Сампайо под прицелом папарацци

После отпуска модель вернулась к регулярным тренировкам.

Португальская топ-модель Сара Сампайо, которая с 2015 года сотрудничает с бельевым брендом Victoria’s Secret, увлеклась йогой. Часто модель видят после тренировки, на которую она, кстати, ходит вместе со звездными подругами-моделями Беллой Хайди и Хейли Бибер.

Вчера попарацци сфотографировали Сару, когда она шла к своей машине. На девушке были черны лосины, кроссовки и удлиненный красно-розовый свитер с принтом. На лице у модели не было макияжа, а образ она дополнила лишь сумкой на длинной ручке и солнцезащитными очками.

Сара Сампайо / Getty Images

В руках Сампайо несла телефон и стакан для воды, а вот на запястье у нее была популярная сейчас резинка для волос скранч.

Сара Сампайо / Getty Images

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