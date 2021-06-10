В ярком кардигане и велосипедках: Хейли Бибер продемонстрировала необычный образ

Девушку подловили после тренировки.

Модель Хейли Бибер сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда она направлялась к своему автомобилю после тренировки. Девушка привлекла внимание, ведь сочетала в своем спортивном образе яркий кардиган и аксессуары. Более того, наряд подчеркнул стройную фигуру 24-летней модели.

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В частности, ее образ состоял из черного комплекта спортивного Set Active, кардигана в крупную цветную клетку The Elder Statesman и зелено-желтых кроссовок Brazil Dunks от Nike.

В руке Хейли несла сумку-шоппер от экологического бренда Cleancult, а на глазах у нее были солнцезащитные очки от Saint Laurent. Ну и, конечно же, ни один образ Хейли не обходится без украшений: в этот раз она добавила в аутфит любимые золотые цепочки от ювелирного бренда Anita Ko.

Хейли Бибер / Getty Images

Кстати, на своей странице в Instagram она показала фото в эффектном купальнике с принтом "зебра" от бренда The Attico, который также сочетала с ярким кардиганом и очками в оливковой оправе.

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Хейли Бибер на улицах Лос-Анджелеса (17 фото)

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