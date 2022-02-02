В яркой шляпе и пуловере: Шерон Стоун запечатлели во время прогулки

В яркой шляпе и пуловере: Шерон Стоун запечатлели во время прогулки

63-летнюю актрису Шерон Стоун запечатлели во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Шерон неспешно прогуливалась по улице, когда ее запечатлели репортеры. Одета Стоун была очень просто: в темно-синий пуловер с неглубоким V-образным вырезом, синие укороченные джинсы и зеленые ботильоны на устойчивых каблуках. Через плечо на шнурке у Стоун висел мобильный телефон.

Свой повседневный образ голливудская звезда дополнила яркой шляпой красного цвета, круглыми солнцезащитными очками и ожерельем на шее. Похоже в таком аутфите звезде было очень комфортно гулять.

Шерон Стоун / Getty Images

Недавно в своем Instagram показывала подписчикам пикантное фото, на котором позировала в нижнем белье на диване. Фото было сделано на фоне огромного портрета Мэрилин Монро.

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