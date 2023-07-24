В яркой юбке с разрезом до бедра: модель с витилиго Винни Харлоу похвасталась стройными ногами

Винни Харлоу опубликовала Instagram красивые фото из новой фотосессии. Позировала она на улице.

Перед объективом фотомеры девушка предстала в ярком и эффектном аутфите. На ней был желтый костюм с пайетками, который состоял из кроп-топа и длинной юбки с разрезом до бедра. Через разрез Винни продемонстрировала свои стройные и красивые ноги.

Винни Гарлоу/Instagram Винни Гарлоу

Лук модель дополнила экстравагантными золотистыми босоножками на интересном каблуке в виде пасти животного с большими зубами. В руке Харлоу держал желтый платок, которым махала перед камерой.

Винни Гарлоу/Instagram Винни Гарлоу

Винни распустила волосы, украсила уши золотыми массивными серьгами, а шею – массивными кулонами на цепочках.

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