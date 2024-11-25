В юбке-карандаше и балетках: Анджелина Джоли посетила кинофестиваль в Италии

Известная актриса вышла на публику без каблуков, отдав предпочтение комфорту.
В Италии, в городе Турине, стартовал Международный кинофестиваль. Гостьей мероприятия стала голливудская актриса Анджелина Джоли. Она вышла на красную дорожку на третий день этого мероприятия.
Джоли была одета в довольно скромный наряд. Ее лук включал мягкий джемпер с V-образным вырезом и прямую темно-серую юбку-карандаш. Носила этот наряд актриса в сочетании с черными бархатными балетками.
Также актриса дополнила наряд несколькими золотыми лаконичными украшениями и сделала объемную укладку.
На плечи Джоли накинула стильное и элегантное шерстяное пальто бежевого цвета.
Еще совсем недавно звезда блистала на красной дорожке в Лос-Анджелесе, где состоялась церемония вручения премии Governors Awards. Мероприятие она посетила с 16-летним сыном Ноксом.
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