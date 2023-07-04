В юбке из кожи и шляпе с вуалью: Элизабет Дебики побывала на показе Christian Dior

Австралийская актриса, сыгравшая роль принцессы Дианы в сериале "Корона", появилась на показе Christian Dior в Париже.

В столице Франции стартовала Неделя моды. Дом Christian Dior вчера представил свою новую кутюрную коллекцию. Актриса Элизабет Дебики приехала посмотреть шоу.

32-летняя Дебики была в белой майке в рубчик от Christian Dior, черной кожаной юбке с высокой талией тоже от этого бренда, дополнив образ прозрачными черными туфлями-лодочками на шпильке и лаконичной черной сумкой на короткой ручке. На голове у Элизабет была черная шляпа с вуалью.

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Белокурые волосы Дебики собрала в пучок, надела золотые серьги в уши и сделала макияж со стрелками на веках и красной помадой на губах.

Шоу бренда в столице Франции также посетили принцесса Мария-Олимпия, актриса Натали Портман и Розамунд Пайк.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

Саму коллекцию, представленную Christian Dior, мы вам показывали ранее.

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