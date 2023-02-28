В юбке из ремней и в очень высоких ботфортах: эпатажная модель Джулия Фокс под прицелом фотографов

Ее образы очень смелые, но все же Фокс вдохновляет тем, с какой легкостью она готова к модным экспериментам.

33-летняя модель Джулия Фокс, которая прославилась благодаря короткому роману с рэпером Канье Уэстом, вышла на улицу в очередном эпатажном образе. Звезда стритстайла посетила Неделю моды в Милане.

Джулия появилась перед фотографами в экстремально короткой юбке, сделанной из кожаных ремней с пряжками, которые были сшиты между собой. Образ она дополнила белой кофтой с имитацией креплений для чулок и белой косухой.

Также в этом смелом образе присутствовали очень высокие ботфорты от бренда Le Silla, выполненные из джинса, и квадратная белая сумка на длинном ремешке.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Волосы модель недавно перекрасила в бордовый оттенок, а также опять осветлила брови.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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