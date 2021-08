В юбке из тюля и винтажных ботинках Chanel: Сара Джессика Паркер на съемках "Секса в большом городе"

Актриса переосмыслила свой старый образ.

После затишья, которое настало из-за пандемии, мир кино ожил. В Нью-Йорке сейчас активно ведется работа над новыми фильмами и сериалами, а также продолжениями старых историй, таких как культовое шоу "Секс в большом городе", выходившего с 1998 по 2004 год.

Новый сериал, над которым сейчас ведется работа, получил название And Just Like That… (И просто так…) и в нем появятся любимые актеры и персонажи, кроме Ким Кэтролл. Действие будет происходить спустя 20 лет после событий предыдущего сериала.

Съемки ведутся не в павильонах, а просто на улицах шумного Манхеттена и актеров часто фотографируют прохожие и папарацци. Чаще всего, конечно же, интерес вызывает главная героиня сериала Сара Джессика Паркер, которая сыграет свою культовую роль Кэрри Брэдшоу.

В пятницу, 27 августа, актрису подловили в новой интерпретации ее образа из интро сериала - пышной юбке из фатина, но вот только в этот раз наряд был длинным, и дополнила она его полосатым джемпером и фиолетовой сумкой с пайетками.

Но также внимание привлекли и ботинки звезды от Chanel. Дело в том, что в них Сара уже появлялась в первой версии сериала "Секс в большом городе". Кадрами актриса сама поделилась в Instagram.

