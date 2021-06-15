В юбке-комбинации и мюлях: Зои Кравиц продемонстрировала стильный летний образ

Знаменитость решила прогуляться по вечернему городу.

32-летняя Зои Кравиц решила прогуляться с друзьями на Манхэттене, где ее подловили папарацци. Актриса, которую мы скоро увидим в новой версии фильма "Бэтмен" с Робертом Патинсоном, выбрала ярко-зеленую атласную юбку-комбинацию и базовую белую маку, которые сочетала с прозрачными мюлями и объемно сумкой-хобо.

Зои Кравиц / Getty Images

Волосы Зои собрала в колоски, а из украшений использовала лаконичные золотые цепочку, несколько колец и сережки. Образ получился действительно очень летним и непринужденным.

Зои Кравиц / Getty Images

В "Бэтмене" Зои сыграет культовый персонаж из комиксов вселенной DC Comics Женщину-кошку. Планируется, что кинокомикс выйдет в прокат в марте 2022 года. Ранее премьера дважды откладывалась из-за пандемии COVID-19.

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