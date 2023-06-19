В юбке морковного цвета и майке: Эмили Ратажковски прогулялась с собакой по городу

Американскую супермодель Эмили Ратажковски сфотографировали во время очередной прогулки с ее псом Коломбо. Домашнее животное она завела вместе с бывшим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом и ранее можно было заметить как они вместе выгуливают его в городе. После развода девушка оставила пса себе и теперь гуляет с ним одна.

В этот раз на Эмили была легкая юбка морковного цвета, которую она сочетала с простой серой майкой, кроссовками от Loewe и коричневой сумкой-шоппером от бренда Medea.

Образ модель также дополнила солнцезащитными очками и несколькими золотыми цепочками на шее.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Коломбо же, который является помесью хаски с немецкой овчаркой, довольно и послушно шел возле своей хозяйки рядом.

Читайте также: