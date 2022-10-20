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В юбке от Dior с высоким разрезом: Шарлиз Терон в привлекательном образе пришла на премьеру

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В юбке от Dior с высоким разрезом: Шарлиз Терон в привлекательном образе пришла на премьеру

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Актриса Шарлиз Терон посетила премьеру фильма "Школа добра и зла", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Это фантастический фильм режиссера Пола Фейга, основанный на одноименном романе Сомана Чайнани 2013 года, по сценарию, написанному Дэвидом Маги и Полом Фейгом.

Шарлиз Терон / © Associated Press
Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

На премьере 47-летняя Терон выглядела потрясающе в черной шифоновой блузке с тремя белыми цветками и юбке с пышным подолом и высоким разрезом от Dior из круизной коллекции Дома 2023 года.

Аутфите актриса дополнила высокими сапогами на шнуровке, также от Dior, и черными колготами в сетку. А также сделала легкий макияж глаз и губ и завершила образ серьгами Delfina Delettrez и кольцами Grace Lee.

Шарлиз Терон / © Associated Press
Шарлиз Терон / Фото: Associated Press
Шарлиз Терон / © Associated Press
Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Несколькими днями ранее Терон блистала в красном платье-водолазке и красных лосинах на 29-й церемония ELLE Women in Hollywood Celebration. Знаменитость в этот день выглядела очень эффектно.

Шарлиз Терон / © Associated Press
Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

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