В юбке с большими цветами на подоле: Ева Лонгория позировала фотографам в Каннах

Для нового выхода в свет она выбрала элегантный наряд от известного бренда.
Актриса Ева Лонгория продемонстрировала свой хороший вкус и любовь к элегантным вещам, когда появилась на конференции Mipcom в Каннах. Для этого мероприятия она надела наряд в черном цвете.
На знаменитости была приталенная юбка миди с необычным украшением - большими лаковыми цветами на подоле, которую она сочетала со свободной шелковой блузой. Наряд Евы был от британского бренда David Koma.
Дополнила она свой аутфит туфлями с ремешками на высоких каблуках, укладкой с легкими локонами, серьгами с камнями и золотыми часами на запястье.
Mipcom – мероприятие, ориентированное на представителей телестудий и вещательных компаний. До прошлого месяца Ева принимала участие в исторической забастовке вместе со многими актерами и сценаристами, работающими в Голливуде, однако на Mipcom заявила об открытии новой продюсерской студии, финансируемой гигантом Banijay и задуманной как инкубатор талантов, сообщает Variety.
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