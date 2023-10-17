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В юбке с большими цветами на подоле: Ева Лонгория позировала фотографам в Каннах

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
386
Время на прочтение
1 мин
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В юбке с большими цветами на подоле: Ева Лонгория позировала фотографам в Каннах

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Для нового выхода в свет она выбрала элегантный наряд от известного бренда.

Актриса Ева Лонгория продемонстрировала свой хороший вкус и любовь к элегантным вещам, когда появилась на конференции Mipcom в Каннах. Для этого мероприятия она надела наряд в черном цвете.

На знаменитости была приталенная юбка миди с необычным украшением - большими лаковыми цветами на подоле, которую она сочетала со свободной шелковой блузой. Наряд Евы был от британского бренда David Koma.

Дополнила она свой аутфит туфлями с ремешками на высоких каблуках, укладкой с легкими локонами, серьгами с камнями и золотыми часами на запястье.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Mipcom – мероприятие, ориентированное на представителей телестудий и вещательных компаний. До прошлого месяца Ева принимала участие в исторической забастовке вместе со многими актерами и сценаристами, работающими в Голливуде, однако на Mipcom заявила об открытии новой продюсерской студии, финансируемой гигантом Banijay и задуманной как инкубатор талантов, сообщает Variety.

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Дата публикации
Просмотры
386
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