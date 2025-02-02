В юбке с дырками: американская певица в наряде Chanel засветила трусы

Американская певица Грейси Абрамс посетила препати, организованное в канун 67-й ежегодной церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

На мероприятие она пришла в стильном вязаном наряде из кутюрной коллекции весна-лето 2025 бренда Chanel. Оно состояло из топа с V-образным вырезом и черным шелковым бантом на талии, а также длинной юбки с дырками, в которой она засветила свои черные трусы.

Грейс Абрамс / Фото: Getty Images

Аутфит Абрамс дополнила черными лакированными остроносыми туфлями. Она сделала легкую укладку, макияж с акцентом на глазах, украсила уши серьгами-звездами с камнями, а руку – золотым кольцом с камнями.

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