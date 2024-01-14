В юбке с кружевом и прозрачной блузе: элегантная Ева Лонгория на красной дорожке

48-летняя актриса опять выбрала черный цвет для своего появления на красной дорожке.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория посетила мероприятие BAFTA Tea Party в Калифорнии.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Актриса надела образ от Dolce & Gabbana, который включал прозрачную блузу с длинными рукавами и кружевом, а также атласную юбку-русалку, тоже украшенную кружевом на подоле и бедрах.

Этот наряд Ева дополнила прозрачными туфлями от Saint Laurent, а также бриллиантовыми украшениями. А вот поскольку блуза Евы была прозрачной, то было заметно ее белье - она надела атласный черный бюстгальтер.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

Это светское мероприятие посетила также звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант в "голым" платье от Oscar de la Renta, и очаровательная актриса Розамунд Пайк, которая вышла на красную дорожку в платье с розами на юбке от бренда Simone Rocha.

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