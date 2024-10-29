В юбке с пайетками и тесном корсете: Эддисон Рэй продемонстрировала необычный наряд серого цвета

Это был без преувеличения образ Русалки.

24-летняя американская актриса и звезда TikTok Эддисон Рэй посетила церемонию вручения наград CFDA Fashion Awards. Девушка выбрала креативный наряд от бренда Thom Browne.

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

Костюм был серого цвета состоял из очень тесного корсета с пуговицами и баской, а также обтягивающей юбки фасона рыбка, которая была полностью расшита пайетками и украшена фатином на подоле.

Наряд Эддисон дополнила серыми сапогами с молниями, макияжем с блестками, маникюром серого цвета и украшением с жемчужинами. Интересным небольшим акцентом образа стала большая ракушка, которую Эддисон держала в руке вместо вечернего клатча.

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

Вообще она обожает выделяться на красных дорожках и подобных мероприятиях с фотоколлами. Внимание она зачастую привлекает нарядами, которые не только креативны, но и часто винтажные. Однако, был случай, когда Рэй надела немного сумасшедший костюм балерины, который состоял из трусов и странного бюстгальтера.

Эддисон Рэй / Фото: Associated Press

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