В юбке с пайетками и тесном корсете: Эддисон Рэй продемонстрировала необычный наряд серого цвета

Это был без преувеличения образ Русалки.
24-летняя американская актриса и звезда TikTok Эддисон Рэй посетила церемонию вручения наград CFDA Fashion Awards. Девушка выбрала креативный наряд от бренда Thom Browne.
Костюм был серого цвета состоял из очень тесного корсета с пуговицами и баской, а также обтягивающей юбки фасона рыбка, которая была полностью расшита пайетками и украшена фатином на подоле.
Наряд Эддисон дополнила серыми сапогами с молниями, макияжем с блестками, маникюром серого цвета и украшением с жемчужинами. Интересным небольшим акцентом образа стала большая ракушка, которую Эддисон держала в руке вместо вечернего клатча.
Вообще она обожает выделяться на красных дорожках и подобных мероприятиях с фотоколлами. Внимание она зачастую привлекает нарядами, которые не только креативны, но и часто винтажные. Однако, был случай, когда Рэй надела немного сумасшедший костюм балерины, который состоял из трусов и странного бюстгальтера.
Читайте также:
- В платье 22-летней давности от Gucci: американская звезда TikTok появилась в винтажном наряде
- Повторила винтажный лук: звезда TikTok Эддисон Рэй надела платье с асимметричной юбкой
- Держится на честном слове: американская певица поразила своим декольте ниже пупка