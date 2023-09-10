В юбке с рюшами и прозрачной блузе: Дженнифер Лопес сходила на показ Ralph Lauren в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции бренда Ralph Lauren Spring 2024 Ready To Wear. Мероприятие прошло в Бруклине, а одно из многочисленных звезд гостей стала Дженнифер Лопес.

Знаменитость пришла на фэшн-показ одетая в Ralph Lauren. На ней была длинная юбка из шелка в смешанный принт и с рюшами. Также на юбке был разрез, открывающий ногу.

Также она надела полупрозрачную шелковую блузу серого цвета и с длинными широкими рукавами. Ее Дженнифер носила расстегнутой, с бежевым лифчиком и множеством массивных серебряных украшений на шее.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Интересными дополнениями образа стали сатиновый клатч и широкий ремень с овальной большой пряжкой. Волосы Лопес уложила в любимую прическу с локонами, на лице сделала макияж в коричневой гамме, а также обула розовый босоножки Dolce & Gabbana на больших каблуках.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Стоит отметить, что показ она посетила не случайно - Лопес давняя поклонница бренда. Во время свадьбы с Беном Аффлеком в августе прошлого года звезда сменила аж три платья от Ralph Lauren.

Сам же показ в этот раз ознаменовал возвращение дизайнера Ральфа Лорена на подиум Недели моды в Нью-Йорке с новой коллекцией, после четырехлетнего перерыва.

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