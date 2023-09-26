В юбке-сетке и черных трусах: Шарлиз Терон посетила показ Christian Dior

Актриса Шарлиз Терон была среди звезд, которые посетили показ Christian Dior во время Недели моды в Париже.

48-летняя актриса и продюсер надела белую укороченную рубашку, к которой подобрала блестящую золотую юбку, а под ней виднелись черные трусы. Терон обула черные босоножки на плоской подошве, взяла с собой миниатюрный клатч и надела серьги и кольца от Dior.

Шарлиз Терон / Фото: Getty Images

Волосы Шарлиз собрала в низкий пучок, разделив за пробором. А на лице у нее был легкий макияж с акцентом на ресницы и немного розового блеска на губах. Также знаменитость накрасила ногти лаком оттенка металлик.

Также в кожаной мини-юбке с бантом Терон вышла на сцену фестиваля Global Citizen, что прошел в Нью-Йорке.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

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