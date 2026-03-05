- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
269
- 269
1 мин
- 1 мин
В юбке-сетке и прозрачной блузке в горошек: Кейт Мосс на показе Tom Ford в Париже
52-летняя супермодель в смелом образе посетила очередное фэшн-шоу на Парижской неделе моды.
Кейт Мосс стала гостьей показа бренда Tom Ford осень/зима 2026-2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Супермодель выбрала для своего появления смелый аутфит. На ней была черная блузка в белый горошек с рукавами до локтей, которая по бокам просвечивалась, а спереди была плотной. Под ней на Кейт не было бюстгальтера, что добавило ее луку провокационности.
Верх Мосс скомбинировала с черной лакированной юбкой-сеткой с черным кожаным ремешком, под которой на ней было черное белье, и с черными лакированными остроносыми мюлями на шпильках. В руке звезда держала черную сумку с ручкой-цепочкой. Кейт сделала укладку с локонами на одну сторону, нежный макияж и завершила лук кольцами с бриллиантами.
После показа Мосс возвращалась в отель, надев сверху теплую объемную шубу.
