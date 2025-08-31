В юбке-шортах и с розовым бантиком: Аманда Сейфрид попала в объективы папарацци в Венеции

Аманда Сейфрид / © Getty Images

Реклама

Папарацци подловили Аманду Сейфрид, когда она встала с водного такси и направлялась в отель.

Актриса выглядела стильно. На звезде была белая рубашка, рукава которой она подкатила до локтей, с милым розовым бантиком.

Аманду Сейфрид / © Getty Images

Верх Аманда скомбинировала с черной юбкой-шортами в полоску и с черными босоножками на высоких шпильках с акцентными розовыми полосками. Длина мини отлично подчеркнула ее стройные ноги.

Реклама

Сейфрид дополнила лук сумкой матового цвета металлик на ручке-цепочке. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с нежно-розовой помадой и красный маникюр. Уши актриса украсила лаконичными золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Аманда Сейфрид пришла на показ фильма в черном платье на тонких бретельках, которое было украшено длинной бахромой на лифе и на подоле.