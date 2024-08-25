В юрком барби-образе: актриса Джессика Альба сходила на утреннее шоу

Она выглядела ярко и необычно в этом костюме.
Актриса и бизнесвумен Джессика Альба продолжает продвигать свое новое реалити Honest Renovations о ремонте, поэтому посещает различные интервью и шоу. В рамках промо-тура она также прибыла во Флориду, где посетила утреннюю программу "Проснись, Америка!".
Альба для интервью надела ярко-розовый наряд в стиле куклы Барби, который состоял из топа с баской и декольте, а также широких брюк.
Носила этот оригинальный костюм она в сочетании с белыми туфлями на каблуках, а также большими серьгами кольцами в ушах. Волосы она уложила в легкие локоны и сделала легкий макияж.
Несколькими днями ранее Джессика продемонстрировала подобный стильный лук - розовый наряд от Monique Lhuillier, который она носила в сочетании с сумкой от Alaia и обувью на высокой платформе от Saint Laurent.
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