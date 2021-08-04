В забавном свитшоте: Дженнифер Энистон рассказала о сюрпризе для поклонников сериала "Друзья"

Дженнифер Энистон поделилась радостной новостью с поклонниками любимого многими сериала.
Актриса опубликовала фотографии коллекции одежды и аксессуаров, которую создали с любимыми фразами и моментами первых трех сезонов сериала "Друзья".
В подписи под своим селфи, где Энистон запечатлена в одном из свитшотов из этой коллекции с портретом Моники (героини Кортни Кокс), она написала:
"Рада показать вам, ребята, некоторые изделия из первой в истории коллекции @friends. Половина моих доходов от этого ограниченного выпуска пойдет на пользу @americares, организации, которую я люблю ... которая работает, чтобы предоставить помощь для психического здоровья, и медицинскую помощь сообществам и отдельным лицам, пострадавшим от COVID-19", - написала Энистон.
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На снимке Дженнифер запечатлена практически без макияжа, а ее волосы совсем не уложены. Но подписчики актрисы остались в восторге от идеи коллекции и планируют приобрести товар как можно быстрее.
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